8 автомобилей столкнулись на Серовском тракте под Нижним Тагилом (ФОТО)

Со слов очевидцев, в аварии пострадали 8 иномарок. Массовое столкновение произошло около 9 часов утра. Автомобили имеют повреждения и хаотично разбросаны на месте ДТП.

Только Малую Лаю проехали – впереди ДТП. Кто и как двигался – непонятно. Стоял в пробке, дошел до места ДТП. Все в кучу рассказал очевидец происшествия.

По словам очевидцев, пробка на дороге тянется около 7 километров. Участники движения уже несколько часов стоят без движения.

Сейчас пробка километров 7 уже, если смотреть по столбикам. В обе стороны машины стоят часа 2 поделился тагильчанин.

По его наблюдениям, в аварии нет человеческих жертв. Столкнувшиеся автомобили имеют значительные повреждения.

Сильно разбит синий Фольксваген. Два Шевроле лачетти тоже. Одна машина съехала с обочины в кювет сообщил очевидец.

На место прибыли сотрудники нижнетагильского ГИБДД.

Только подъехали инспектора ГАИ, пока ничего непонятно, сейчас начнут работать и регулировать движение на трассе передал мужчина.

Получить оперативный комментарий ГИБДД пока не удалось.