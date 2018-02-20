8 автомобилей столкнулись на Серовском тракте под Нижним Тагилом (ФОТО)
8 автомобилей пострадали в ДТП возле села Большая Лая под Нижним Тагилом. Одна машина улетела с обочины. На трассе образовалась многокилометровая пробка.
Со слов очевидцев, в аварии пострадали 8 иномарок. Массовое столкновение произошло около 9 часов утра. Автомобили имеют повреждения и хаотично разбросаны на месте ДТП.
Только Малую Лаю проехали – впереди ДТП. Кто и как двигался – непонятно. Стоял в пробке, дошел до места ДТП. Все в кучу рассказал очевидец происшествия.
По словам очевидцев, пробка на дороге тянется около 7 километров. Участники движения уже несколько часов стоят без движения.
Сейчас пробка километров 7 уже, если смотреть по столбикам. В обе стороны машины стоят часа 2 поделился тагильчанин.
По его наблюдениям, в аварии нет человеческих жертв. Столкнувшиеся автомобили имеют значительные повреждения.
Сильно разбит синий Фольксваген. Два Шевроле лачетти тоже. Одна машина съехала с обочины в кювет сообщил очевидец.
На место прибыли сотрудники нижнетагильского ГИБДД.
Только подъехали инспектора ГАИ, пока ничего непонятно, сейчас начнут работать и регулировать движение на трассе передал мужчина.
Получить оперативный комментарий ГИБДД пока не удалось.
© Ирина Анисимова, TagilCity.ru