Две сестры из Ижевска покончили с собой после ссоры с матерью (ВИДЕО)
20 февраля, 15:50Происшествия
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Девочки-подростки в Ижевске покончили с собой. Известно, что накануне гибели сестры поссорились со своей матерью.
Вечером 19 февраля две девочки разбились насмерть после падения с высоты в Ижевске. Одной из сестер было 12 лет, второй – 15. Перед своей гибелью девочки записали видео, которое разместили на своей странице в соцсети.
Как утверждают знакомые девочек, незадолго до трагедии сестры поругались со своей матерью. Младшая начала встречаться с мальчиком, однако ее мама была против этого. Родители собирались отвести дочь на осмотр к гинекологу.
В своем последнем послании в соцсети девочки попросили никого не винить в их гибели. Их тела были найдены возле высотного дома в одном из районов Ижевска, сообщает «Life Новости».
Видео: «Life Новости»
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