Две сестры из Ижевска покончили с собой после ссоры с матерью (ВИДЕО)

Вечером 19 февраля две девочки разбились насмерть после падения с высоты в Ижевске. Одной из сестер было 12 лет, второй – 15. Перед своей гибелью девочки записали видео, которое разместили на своей странице в соцсети.

Как утверждают знакомые девочек, незадолго до трагедии сестры поругались со своей матерью. Младшая начала встречаться с мальчиком, однако ее мама была против этого. Родители собирались отвести дочь на осмотр к гинекологу.

В своем последнем послании в соцсети девочки попросили никого не винить в их гибели. Их тела были найдены возле высотного дома в одном из районов Ижевска, сообщает «Life Новости».

Видео: «Life Новости»