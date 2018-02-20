Двухлетняя девочка пострадала в пожаре в коллективном саду Екатеринбурга (ФОТО)
20 февраля, 23:40Происшествия
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В коллективном саду Екатеринбурга днём 20 февраля произошёл серьёзный пожар, в котором пострадали двухлетняя девочка и мужчина.
Сюжеты: Екатеринбург
ЧП случилось в коллективном саду «Янтарь» в доме №2 на улице Европейская. В момент пожара в доме находились четверо детей: двое двухгодовалых малышей и еще двое четырехгодовалых.
Девочка двух лет отравилась продуктами горения. Её госпитализировали в городскую больницу Екатеринбурга. Мужчина получил ожоги.
Огонь распространился на площади 120 квадратных метров. Предварительно известно, что произошло короткое замыкание. Пожарные отметили, что в доме было много хлама. Огонь повредил кровлю и второй этаж дома. На месте работали 16 спасателей на 9 единицах техники. Источник воды находился в двух километрах от пожара, что значительно осложнило тушение, пишет «E1.ru». На ликвидацию огня ушло около часа.
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Фото: «E1.ru»
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