Двухлетняя девочка пострадала в пожаре в коллективном саду Екатеринбурга (ФОТО)

ЧП случилось в коллективном саду «Янтарь» в доме №2 на улице Европейская. В момент пожара в доме находились четверо детей: двое двухгодовалых малышей и еще двое четырехгодовалых.

Огонь распространился на площади 120 квадратных метров. Предварительно известно, что произошло короткое замыкание. Пожарные отметили, что в доме было много хлама. Огонь повредил кровлю и второй этаж дома. На месте работали 16 спасателей на 9 единицах техники. Источник воды находился в двух километрах от пожара, что значительно осложнило тушение, пишет «E1.ru». На ликвидацию огня ушло около часа.