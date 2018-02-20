Фургон с пивом опрокинулся на трассе под Екатеринбургом (ФОТО)
20 февраля, 20:10Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Сегодня ночью на дублере Сибирского тракта произошло ДТП — груженный пивом фургон «Hyundai» и автомобиль «Toyota Chaser», двигаясь в направлении Екатеринбурга, столкнулись. В результате аварии бутылки с пивом разбросало по проезжей части.
Сюжеты: Екатеринбург
Авария произошла на 13-м километре. После столкновения автомобили получили значительные механические повреждения. Фургон «Hyundai» был опрокинут на бок, a перевозимый груз разбросан на дороге.
По предварительным данным, пострадавших в аварии нет, пишут «Вечерние ведомости».
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фото «Вечерние ведомости»
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей