Пенсионерка из Екатеринбурга ночует на поддонах внутри уличного прилавка (ФОТО)
20 февраля, 10:00Происшествия
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В дневное время Надежда Афанасьевна убирает территорию вокруг местных магазинов, ночью ложится спать на поддонах внутри прилавка уличной торговли, укрываясь тремя одеялами.
Сюжеты: Екатеринбург
62-летняя пенсионерка из Камышлова уже два года вынуждена жить на улице. По словам женщины, сначала умерла ее дочь, потом обманным путем у нее отобрали квартиру. Некоторое время пенсионерка жила у своей знакомой в садовом домике, a потом в одном из приютов, откуда ушла из-за регулярных побоев.
В качестве временного жилья ей предложили ночевать у местных алкоголиков, принося флаконы со спиртом. Но женщина не пьет, поэтому отправилась спать на улицу.
Помощь женщине оказали футболисты из местной любительской команды — привезли теплую одежду, еду, и намерены обратиться в органы социальной защиты, чтобы устроить женщину в пансионат для престарелых, пишет «Е1».
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Фото «Е1»
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