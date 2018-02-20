Пенсионерка из Екатеринбурга ночует на поддонах внутри уличного прилавка (ФОТО)

62-летняя пенсионерка из Камышлова уже два года вынуждена жить на улице. По словам женщины, сначала умерла ее дочь, потом обманным путем у нее отобрали квартиру. Некоторое время пенсионерка жила у своей знакомой в садовом домике, a потом в одном из приютов, откуда ушла из-за регулярных побоев.