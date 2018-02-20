Пожар площадью 1 200 кв. м. произошел на пилораме в Верхней Салде (ВИДЕО)

В промышленной зоне Верхней Салды днем 20 февраля загорелось здание пилорамы. Горела кровля и пиломатериалы, огонь быстро распространился на площади около 1 200 кв. м.

Из горящего здания эвакуировались 12 человек, в результате инцидента никто не пострадал. Пожар удалось полностью ликвидировать около 14:00, в его тушении были задействованы более 30 пожарных и 9 спецмашин.