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Пожар площадью 1 200 кв. м. произошел на пилораме в Верхней Салде (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пожар площадью 1 200 кв. м. произошел на пилораме в Верхней Салде (ВИДЕО)

20 февраля, 16:50Происшествия
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