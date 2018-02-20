Пожар площадью 1 200 кв. м. произошел на пилораме в Верхней Салде (ВИДЕО)
20 февраля, 16:50Происшествия
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В Верхней Салде случился пожар на пилораме. По предварительным данным, огнем было объято около 1 200 кв. м. площади.
В промышленной зоне Верхней Салды днем 20 февраля загорелось здание пилорамы. Горела кровля и пиломатериалы, огонь быстро распространился на площади около 1 200 кв. м.
Из горящего здания эвакуировались 12 человек, в результате инцидента никто не пострадал. Пожар удалось полностью ликвидировать около 14:00, в его тушении были задействованы более 30 пожарных и 9 спецмашин.
Из-за сильного задымления на место отправились специалисты передвижной лаборатории, которые будут контролировать состояние воздуха, пишет «Вечерний Екатеринбург».
Видео: «Известия»
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