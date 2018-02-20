Сожженный ребенок? Фото сгоревших останков в Нижнем Тагиле оказалось фейком (ФОТО)

Снимок обугленных человеческих останков вызвал большой ажиотаж среди пользователей соцсети. В комментариях тагильчане ставят под сомнение информацию о том, что скелет принадлежит человеку.

Максимум собака пишет Влада Котова.

Собака, да? А откуда человеческий череп? -- отвечает ей Виктория Борщик.

Это может быть какое-нибудь животное. Мясо сварили, а кости выкинули. Ну, или не череп, а таз. И, тем более, если это собака, вам ее не жаль? -- пишет Мария Бантосова.

По сервису Google.com снимок определяется как уникальный, то есть ни разу до этого не публиковавшийся.

В полиции Нижнем Тагила уточнили, что по данному снимку проводили проверку 19 февраля. Однако подтверждения опубликованной информации не нашлось.

Вчера проверяли, ничего подобного нет заявил в пресс-службе органов правопорядка.