Спешили: авто попали в ДТП при объезде пробки из-за аварии под Нижним Тагилом (ВИДЕО)

8 автомобилей пострадали в ДТП возле села Большая Лая под Нижним Тагилом, из-за чего на трассе образовалась многокилометровая пробка.

Как сообщили очевидцы, наиболее нетерпеливые участники движения решили объехать стоящую колонну по прилегающей лесной дороге. Два автомобиля допустили столкновение на заснеженном пути, еще одна группа машин застряла в сугробах.

Особо торопливые решили ехать через лес. Там сугробы по колено по обочинам и снежное месиво. Двое стукнулись из-за заноса сообщил участник пробки из Нижнего Тагила.

По его словам, столкновение автомобилей произошло без значительных повреждений. Но внутренняя дорога тоже оказалась парализованной для движения из-за столкнувшихся автомобилей.

Они еще и выехать не смогли. А неподалеку от них застряли машины в снежном месиве. Там снега выше колена, куда они поехали. В общем, еще их спасали рассказал тагильчанин.

Как сообщили автолюбители, затор на одной из полос трассы был устранен спустя 2 часа после ДТП.

Больше 2-х часов простояли. Сейчас едем, встречка медленнее двигается, не скоро движение на трассе в норму придет поделился житель Нижнего Тагила.

По наблюдениям водителей, движение в сторону Нижнего Тагила было затруднено приблизительно до 14:00.