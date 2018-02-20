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Спешили: авто попали в ДТП при объезде пробки из-за аварии под Нижним Тагилом (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Спешили: авто попали в ДТП при объезде пробки из-за аварии под Нижним Тагилом (ВИДЕО)

20 февраля, 18:23ПроисшествияИрина Анисимова
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