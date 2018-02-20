Свердловчанин «заминировал» метро из мести отказавшимся его задерживать полицейским

После эвакуации людей станция была проверена на наличие взрывчатых веществ, сообщение o взрыве оказалось ложным.

Лжеминер впоследствии был задержан сотрудниками полиции, им оказался житель Березовского 37-ми лет, ранее отсидевший за кражу.

Задержанный пояснил, что сообщение отправил из мести полицейским, которые не стали задерживать его в общественном месте, когда он был в нетрезвом состоянии.

Как сообщает глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело.