Свердловчанин «заминировал» метро из мести отказавшимся его задерживать полицейским
20 февраля, 19:10Происшествия
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18 февраля на Центральный пункт пожарной связи Екатеринбурга поступило сообщение o готовящемся теракте станции метрополитена «Площадь 1905 года». В метро на тот момент находились 120 пассажиров.
Сюжеты: Екатеринбург
После эвакуации людей станция была проверена на наличие взрывчатых веществ, сообщение o взрыве оказалось ложным.
Лжеминер впоследствии был задержан сотрудниками полиции, им оказался житель Березовского 37-ми лет, ранее отсидевший за кражу.
Задержанный пояснил, что сообщение отправил из мести полицейским, которые не стали задерживать его в общественном месте, когда он был в нетрезвом состоянии.
Как сообщает глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело.
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