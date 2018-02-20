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Свердловчанин «заминировал» метро из мести отказавшимся его задерживать полицейским
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Свердловчанин «заминировал» метро из мести отказавшимся его задерживать полицейским

20 февраля, 19:10Происшествия
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