Хранившему тело возлюбленной в диване тагильчанину грозит до 15 лет тюрьмы

25-летний житель Дзержинского района Нижнего Тагила может получить до 15 лет строгого режима за убийство возлюбленной. Мужчину обвиняют по ч.1 ст. 105 (убийство) - в свой день рождения он задушил сожительницу, а потом спрятал её тело.

Тело 32-летней женщины со следами насильственной смерти оперативники нашли в диване одной из квартир дома на улице Сибирская. На шее погибшей были полосовидные ссадины. О том, что женщину убил сожитель, полицейским сообщил один из его знакомых – подозреваемый сам рассказал приятелю о трагедии. Позднее он признался следователю, что задушил возлюбленную на почве ревности во время празднования своего дня рождения,рассказал TagilCity.ru руководитель следственного отдела по Дзержинскому району СК России Денис Кельбиханов.

По версии следствия, 16 ноября около 10 вечера подозреваемый задушил свою сожительницу во время застолья, а потом уснул рядом с ней. Утром протрезвевший мужчина решил спрятать тело в диван, а сам ушёл из квартиры. Оперативники обнаружили тело женщины спустя трое суток.