Пропавший тагильчанин Игорь Манойлов обнаружен мертвым в бывшей воинской части

Труп жителя Нижнего Тагила Игоря Манойлова нашли поисковики и полицейские.

Тело было обнаружено вчера на территории бывшей воинской части при обходе территории поисковиками и сотрудниками полиции,сообщили в МУ МВД Нижнетагильское.

Мужчина покончил жизнь самоубийством. Следственным комитетом проводится доследственная проверка.

Проводится доследственная проверка, криминала нет, он покончил с жизнью,пояснил редакции TagilCity.ru Сергей Соседков - замруководителя следственного отдела по Ленинскому району.

В день смерти Манойлова видели жители Нижнего Тагила в хозяйственном магазине на Вые.