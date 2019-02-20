Пропавший тагильчанин Игорь Манойлов обнаружен мертвым в бывшей воинской части
Сегодня, 16:16ПроисшествияЮлия СувороваФото: pixabay.com
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Пропавший тагильчанин Игорь Манойлов 19 февраля был обнаружен мертвым в бывшей воинской части на Вые.
Сюжеты: Нижний Тагил
Труп жителя Нижнего Тагила Игоря Манойлова нашли поисковики и полицейские.
Тело было обнаружено вчера на территории бывшей воинской части при обходе территории поисковиками и сотрудниками полиции,сообщили в МУ МВД Нижнетагильское.
Мужчина покончил жизнь самоубийством. Следственным комитетом проводится доследственная проверка.
Проводится доследственная проверка, криминала нет, он покончил с жизнью,пояснил редакции TagilCity.ru Сергей Соседков - замруководителя следственного отдела по Ленинскому району.
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В день смерти Манойлова видели жители Нижнего Тагила в хозяйственном магазине на Вые.
В 9:45 купил веревку и черный пакет в магазине на Космонавтов 31б, потом ушел. С собой была сумка типа барсетки,рассказал в соцсетях очевидец.
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