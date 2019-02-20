Свердловчанин нанял киллера для убийства партнера по бизнесу и его беременной жены

В 2015 году мужчина решил убить партнера по организации продажи продуктов и его сожительницу, которая находилась на шестом месяце беременности. Он нашел исполнителя и, запугав его, а затем отобрав паспорт, велел выполнить «заказ». Мужчина передал ему самодельный револьвер для совершения убийства.

Покушение на убийство было совершено на территории овощной базы. Исполнитель несколько раз выстрелил по мужчине и женщине, однако им удалось спрятаться. Злоумышленник последовал за пострадавшим и попытался добить его лопатой.

Посчитав, что задуманное исполнено, осужденные скрылись с места преступления.

В результате действий злоумышленников пострадавшие получили множественные травмы, но остались живы, так как им своевременно была оказана медпомощь.

Заказчик покушения скрылся и был задержан в 2018 году в другом регионе. Уголовное дело рассматривал суд присяжных. Мужчина был осужден ан 9 лет 6 месяцев колонии.