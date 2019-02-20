Свердловчанин нанял киллера для убийства партнера по бизнесу и его беременной жены
Житель Артемовского приговорен к 9 годам 6 месяцам колонии за организацию покушения на убийство партнера по бизнесу и его беременной гражданской жены.
В 2015 году мужчина решил убить партнера по организации продажи продуктов и его сожительницу, которая находилась на шестом месяце беременности. Он нашел исполнителя и, запугав его, а затем отобрав паспорт, велел выполнить «заказ». Мужчина передал ему самодельный револьвер для совершения убийства.
Покушение на убийство было совершено на территории овощной базы. Исполнитель несколько раз выстрелил по мужчине и женщине, однако им удалось спрятаться. Злоумышленник последовал за пострадавшим и попытался добить его лопатой.
Посчитав, что задуманное исполнено, осужденные скрылись с места преступления.
В результате действий злоумышленников пострадавшие получили множественные травмы, но остались живы, так как им своевременно была оказана медпомощь.
Заказчик покушения скрылся и был задержан в 2018 году в другом регионе. Уголовное дело рассматривал суд присяжных. Мужчина был осужден ан 9 лет 6 месяцев колонии.
Непосредственный исполнитель преступления в апреле 2018 года осужден на 8 лет 6 месяцев колонии, сообщает СУ СК России по Свердловской области.