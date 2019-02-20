Выбежал из-за снежного вала: ребенок в Артемовском попал под колеса автомобиля ГИБДД
19 февраля в 17 часов в селе Покровское Артемовского района сотрудник ДПС совершил наезд на 9-летнего мальчика.
По предварительной информации, экипаж ДПС находился на дежурстве и двигался по дороге в поселке Покровское. Во время движения транспортного средства на дорогу выбежал ребенок. Со слов сотрудника ДПС, мальчик показался неожиданно, его не было видно из-за снежного вала. Полицейский предпринял экстренное торможение, но не смог избежать ДТП.
Полицейские на месте оказали первую помощь пострадавшему и вызвали скорую помощь. Ребенок госпитализирован в медучреждение с травмами различной степени тяжести.
Сотрудник ГИБДД прошел медосвидетельствование, алкоголя в его крови не обнаружено.
В территориальном ОВД по факту произошедшего назначена проверка, по её итогам будет принято соответствующее решение. На место аварии выезжали начальник отдела полиции Николай Аленников, начальник ОГИБДД Владимир Брызгалов, а также представители областного аппарата ГИБДД,сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.