Выбежал из-за снежного вала: ребенок в Артемовском попал под колеса автомобиля ГИБДД

По предварительной информации, экипаж ДПС находился на дежурстве и двигался по дороге в поселке Покровское. Во время движения транспортного средства на дорогу выбежал ребенок. Со слов сотрудника ДПС, мальчик показался неожиданно, его не было видно из-за снежного вала. Полицейский предпринял экстренное торможение, но не смог избежать ДТП.

Полицейские на месте оказали первую помощь пострадавшему и вызвали скорую помощь. Ребенок госпитализирован в медучреждение с травмами различной степени тяжести.

Сотрудник ГИБДД прошел медосвидетельствование, алкоголя в его крови не обнаружено.