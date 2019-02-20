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Выбежал из-за снежного вала: ребенок в Артемовском попал под колеса автомобиля ГИБДД
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Winter road 2318079 960 720

Выбежал из-за снежного вала: ребенок в Артемовском попал под колеса автомобиля ГИБДД

Сегодня, 08:59ПроисшествияФото: pixabay.com
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