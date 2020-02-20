Полиция проверит стычку сотрудника тагильского магазина с блогером «РосПозорНадзора»

Антон Художник и оператор снимали проверку товаров на полках магазина. В ходе рейда у блогера возникла перепалка с несколькими сотрудниками магазина, после чего грузчик попытался отнять телефон у напарника. Тогда Антон Художник брызнул в него газовым баллончиком. В магазин прибыла вневедомственная охрана.