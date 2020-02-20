Полиция проверит стычку сотрудника тагильского магазина с блогером «РосПозорНадзора»
Сегодня, 16:34ПроисшествияФото: Скриншот видео с Yotube канала РосРозорНадзор
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Нижнетагильский блогер Антон Художник на своём Youtube канале «РосПозорНадзор» разместил видео, в котором он проводит рейд в магазине оптовой торговли «Экономный» по адресу Юности, 12. В ходе съёмки мужчине пришлось защищаться газовым баллончиком от грузчика.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Антон Художник и оператор снимали проверку товаров на полках магазина. В ходе рейда у блогера возникла перепалка с несколькими сотрудниками магазина, после чего грузчик попытался отнять телефон у напарника. Тогда Антон Художник брызнул в него газовым баллончиком. В магазин прибыла вневедомственная охрана.
Торгуют одним тухляком немаркированной продукции и еще пытаются отнять тележки, нападая с кулаками, рассказал TagilCity.ru Антон Художник.
Видео
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Видео: Скриншот видео с Yotube канала РосРозорНадзор
По данному факту в отделе полиции № 17 проводится проверка, по результатам которой будет принято обоснованное решение, передаёт АН «Между строк» со ссылкой на пресс-службу МУ МВД «Нижнетагильское».
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