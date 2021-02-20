12 пожарных тушили ночью частный жилой дом на Гальянке в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле ночью произошел пожар в частном жилом доме на улице Коммуны на Гальянке, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

Сообщение о возгорании на улице Коммуны поступило на пульт диспетчеру 20 февраля в 3.47. Площадь пожара составила 12 квадратных метров. В частном жилом доме повреждены стены, межэтажное перекрытие и домашнее имущество. На место происшествия выезжали четыре единицы техники и 12 человек личного состава. В 4.00 открытое горение было ликвидировано, около 06.00 пожарные завершили разбор и проливку сгоревших конструкций. Напомним, 18 февраля в Нижнем Тагиле сгорел «ВАЗ 2112». Мужчина завел автомобиль и ушел домой. Предварительно, произошло замыкание элетропроводки, пожарных вызвали прохожие. Оставил погреться: в Нижнем Тагиле сгорел ВАЗ

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter