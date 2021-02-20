12 пожарных тушили ночью частный жилой дом на Гальянке в Нижнем Тагиле

12 пожарных тушили ночью частный жилой дом на Гальянке в Нижнем Тагиле

Сегодня, 10:04ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Свердловской области
В Нижнем Тагиле ночью произошел пожар в частном жилом доме на улице Коммуны на Гальянке, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

Сообщение о возгорании на улице Коммуны поступило на пульт диспетчеру 20 февраля в 3.47. Площадь пожара составила 12 квадратных метров. В частном жилом доме повреждены стены, межэтажное перекрытие и домашнее имущество.

На место происшествия выезжали четыре единицы техники и 12 человек личного состава. В 4.00 открытое горение было ликвидировано, около 06.00 пожарные завершили разбор и проливку сгоревших конструкций.

Напомним, 18 февраля в Нижнем Тагиле сгорел «ВАЗ 2112». Мужчина завел автомобиль и ушел домой. Предварительно, произошло замыкание элетропроводки, пожарных вызвали прохожие.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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