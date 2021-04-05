4,5 млн рублей собирает семья на Урале для перевозки женщины в коме из Египта

4,5 млн рублей собирает семья на Урале для перевозки женщины в коме из Египта

Сегодня, 17:46ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
4,5 миллиона рублей требуется семье, чтобы транспортировать родственницу из Египта. У женщины случился инсульт во время отдыха.

20 декабря 2020 года 41-летняя Юлия Акущева из столицы Урала отправилась в Египет в новогоднее путешествие вместе с женихом из Великобритании. Затем были закрыты рейсы в Россию и пара решила остаться на какое-то время в Египте. Однако в середине января родственники не смогли связаться с Юлией. Мужчина-англичанин сообщил родным, что у женщины случился инсульт.

21 февраля в Египет прибудет оперативная группа медиков из РФ. 22 числа планируется провести первичную операцию, после которой пациентку можно будет транспортировать в Россию.

Мужчина пытался попасть в посольство в Египте, но оно закрыто. Без помощи властей родственникам потребуется собрать около 50 тысяч евро (около 4,5 миллиона рублей), чтобы перевезти Юлию Акушеву в Екатеринбург. Такие цены озвучивают компании-перевозчики.

Напомним, в октябре 2020 года сообщалось о жителе Нижнего Тагиле, застрявшем в Тайланде. Он купил поддельный билет на обратный рейс и не смог улететь домой. А не приобретение еще одного денежных средств не оказалось.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
женщинаЕгипеткомаинсульттранспортировкаЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы