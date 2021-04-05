4,5 млн рублей собирает семья на Урале для перевозки женщины в коме из Египта

20 декабря 2020 года 41-летняя Юлия Акущева из столицы Урала отправилась в Египет в новогоднее путешествие вместе с женихом из Великобритании. Затем были закрыты рейсы в Россию и пара решила остаться на какое-то время в Египте. Однако в середине января родственники не смогли связаться с Юлией. Мужчина-англичанин сообщил родным, что у женщины случился инсульт.