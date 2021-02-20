Алексей Навальный не смог оспорить приговор и остался за решеткой

20 февраля защитники Навального попробовали оспорить решение о приговоре к трем годам и шести месяцам лишения свободы за нарушение условий приговора.
Адвокаты явились на заседание с требованием ЕСПЧ освободить оппозиционера, однако Бабушкинский суд Москвы оставил приговор к реальному заключению и зачел время, проведенное под домашним арестом. Таким образом, Алексей Навальный проведет за решеткой два года и шесть месяцев.
Кроме того, 20 февраля состоится слушание по делу о клевете в отношении ветерана. На предыдущем заседании государственный обвинитель потребовал назначить Алексею Навальному штраф в размере 950 тысяч рублей.
Напомним, 20 февраля сообщалось о требовании Европейского суда по правам человека о немедленном освобождении Алексея Навального. Адвокат Дмитрий Аграновский заявил, что такое решение является политическим и западные политики унизили им ЕСПЧ.