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Бездомная женщина в Первоуральске зарезала возлюбленного из-за забранных продуктов

Бездомная 44-летняя женщина признана виновной в убийстве своего сожителя, который ушел от нее вместе с продуктами в Первоуральске, сообщает старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Ее признали виновной по статье 105 УК РФ (Убийство).

Как было установлено, 10 августа 2020 года подсудимая проснулась в сарае, в котором временно проживала вместе со своим спутником, и обнаружила отсутствие мужчины. Также пропали продукты питания. Придя к выводу, что мужчина ушел к их общей знакомой, которая проживает в общежитии, женщина взяла саперную лопатку, кухонный нож и отправилась вслед за сожителем. В общежитии она ударила мужчина ножом в грудь, в результате чего тот скончался на месте.

Женщина была приговорена к шести годам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима.

Когда джентльмен ушел от своей дамы сердца к другой гражданке, да еще и прихватил с собой все продукты питания, тогда уже его давняя сожительница не смогла простить ему этой глубокой обиды и предательства,рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Напомним, житель Екатеринбурга был осужден на 12 лет за убийство и ограбление своей матери.

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