«Мать, брата и трёх сестер»: 17-летний парень спас семью из полыхающего дома в Сагре

17-летний подросток смог спасти свою семью из пожара, который произошёл в частном доме в Сагре. Юноша проснулся в тот момент, когда дом уже был охвачен огнём.

Подросток рассказал, что перед сном в доме протопили печь, так как старый дом плохо держит тепло. Из-за этого его приходилось поддерживать длительное время, пишет Е1. Я лег спать, почувствовал, что в комнате пахнет дымом. Проверил печь, было все нормально, поэтому я лег спать, но примерно через час проснулся и увидел, что дом горит, рассказал 17-летний подросток. Помимо юноши в доме находились три младшие сестры, брат и мать. Подростку пришлось разбить окно, чтобы вывести на улицу свою семью. Изначально он спас сестёр и брата, в самый последний момент помог матери, так как она находилась на кухне. После спасения подросток успел отцепить собаку, а также позвонил в пожарную службу. Уже через какое-то время парень заметил, что у него порезаны руки и ноги. Мама поехала смотреть новый дом, где нам предлагают временно разместиться, а мы пока остались у старосты поселка, сообщил подросток. Напомним, в январе 2021 года 15-летний подросток из Екатеринбурга спас жильцов подъезда из пожара. Возгорание произошло ночью. В Екатеринбурге школьник спас жильцов подъезда от пожара

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