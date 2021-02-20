«Мать, брата и трёх сестер»: 17-летний парень спас семью из полыхающего дома в Сагре

«Мать, брата и трёх сестер»: 17-летний парень спас семью из полыхающего дома в Сагре

Сегодня, 20:01ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
17-летний подросток смог спасти свою семью из пожара, который произошёл в частном доме в Сагре. Юноша проснулся в тот момент, когда дом уже был охвачен огнём.

Подросток рассказал, что перед сном в доме протопили печь, так как старый дом плохо держит тепло. Из-за этого его приходилось поддерживать длительное время, пишет Е1.

Я лег спать, почувствовал, что в комнате пахнет дымом. Проверил печь, было все нормально, поэтому я лег спать, но примерно через час проснулся и увидел, что дом горит, рассказал 17-летний подросток.

Помимо юноши в доме находились три младшие сестры, брат и мать. Подростку пришлось разбить окно, чтобы вывести на улицу свою семью. Изначально он спас сестёр и брата, в самый последний момент помог матери, так как она находилась на кухне.

После спасения подросток успел отцепить собаку, а также позвонил в пожарную службу. Уже через какое-то время парень заметил, что у него порезаны руки и ноги.

Мама поехала смотреть новый дом, где нам предлагают временно разместиться, а мы пока остались у старосты поселка, сообщил подросток.

Напомним, в январе 2021 года 15-летний подросток из Екатеринбурга спас жильцов подъезда из пожара. Возгорание произошло ночью.

Материалы по теме:
пожардомогоньспасение
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы