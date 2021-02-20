Многодетная тагильчанка прописала в квартиру мигрантов взамен на ремонт

Многодетная тагильчанка прописала в квартиру мигрантов взамен на ремонт

Сегодня, 12:00ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Тагильчанка с тремя детьми и тремя внуками незаконно прописала в свою квартиру мигрантов в обмен на ремонт. Теперь она предстанет перед судом.

40-летняя женщина с тремя детьми и тремя внуками проживает на улице Матросова. Осенью 2020 года она решила сделать дома ремонт и предложила мигрантам из Узбекистана сделать его взамен на прописку. Обещание женщина сдержала, но ремонта не получила, сообщает ИА «Все Новости» со ссылкой на прокуратуру Тагилстроевского района Нижнего Тагила.

О незаконных действиях стало известно в ходе профилактической операции. В результате было возбуждено уголовное дело.

В прокуратуре рассказали, что после постановки на учет, шестеро иностранных граждан не проживали в помещении. Это незаконно. На данный момент трое из шести человек уже уехали из Нижнего Тагила в неизвестном направлении.

Обвиняемой по статье 322.3 УК РФ грозит штраф до 500 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы сроком до трех лет. Уголовное дело будет рассматриваться в Тагилстроевском районном суде.

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