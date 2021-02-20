Мошенники под видом зоозащитников обманывают жителей Свердловской области

Жительница Екатеринбурга постоянно помогала животным из приютов, однако, недавно она выяснила, что всё это время переводила денежные суммы мошенникам, которые создали аккаунты в социальных сетях, пишет Е1.
Это распространенная практика. Мошенники находят группы приютов в соцсетях, создают похожие аккаунты и копируют истории,рассказала Александра Горбань из екатеринбургского приюта «Надин Ковчег».
Также выяснилось, что мошенники могут скидывать свои реквизиты в комментариях под постами реальных приютов, надеясь, что пользователи не заметят подвоха.
Настоящие приюты не только просят деньги, но и зовут людей на выгул собак, предлагают приехать и привезти продукты, лекарства, поиграть с животными,добавила Александра Горбань.
Напомним, мошенники Свердловской области в 2021 году изменили тактику обмана. Теперь они интересуются не только клиентами с деньгами, но и теми, у кого денег нет.