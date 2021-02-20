Мошенники под видом зоозащитников обманывают жителей Свердловской области

Многие жители Свердловской области отдают деньги мошенникам, так как они представляются зоозащитниками. Уральские волонтёры рассказали, как можно защититься от обмана.

Жительница Екатеринбурга постоянно помогала животным из приютов, однако, недавно она выяснила, что всё это время переводила денежные суммы мошенникам, которые создали аккаунты в социальных сетях, пишет Е1. Это распространенная практика. Мошенники находят группы приютов в соцсетях, создают похожие аккаунты и копируют истории,рассказала Александра Горбань из екатеринбургского приюта «Надин Ковчег». Также выяснилось, что мошенники могут скидывать свои реквизиты в комментариях под постами реальных приютов, надеясь, что пользователи не заметят подвоха. Настоящие приюты не только просят деньги, но и зовут людей на выгул собак, предлагают приехать и привезти продукты, лекарства, поиграть с животными,добавила Александра Горбань. Напомним, мошенники Свердловской области в 2021 году изменили тактику обмана. Теперь они интересуются не только клиентами с деньгами, но и теми, у кого денег нет. Их интересуют клиенты без денег: на Урале мошенники изменили тактику обмана

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