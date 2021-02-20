Полицейские помогли застрявшему на трассе по пути в Нижний Тагил водителю

Ехавший из Качканара в Нижний Тагил водитель «Газели» застрял на трассе со сломанным стартером и без топлива. На помощь ему пришли полицейские.

Экипаж ГИБДД, проезжавший мимо, заметил на обочине автомобиль с открытым капотом, вокруг которого ходил мужчина, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области. Он рассказал полицейским, что везет торговое оборудование, а до ближайшей заправки далеко. Пассажирам «Газели» предложили погреться в автомобиле, после чего помогли добраться до АЗС и обратно. После заправки инспекторы помогли с буксира запустить автомобиль. Напомним, 18 февраля сотрудники ГИБДД съездили за запчастью и помогли отремонтировать автомобиль водителю, который застрял в морозы на Серовском тракте. Гаишники съездили за запчастью и починили авто застрявшему под Серовом водителю

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