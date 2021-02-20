Полицейские помогли застрявшему на трассе по пути в Нижний Тагил водителю

Экипаж ГИБДД, проезжавший мимо, заметил на обочине автомобиль с открытым капотом, вокруг которого ходил мужчина, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области. Он рассказал полицейским, что везет торговое оборудование, а до ближайшей заправки далеко.
Пассажирам «Газели» предложили погреться в автомобиле, после чего помогли добраться до АЗС и обратно.
После заправки инспекторы помогли с буксира запустить автомобиль.
Напомним, 18 февраля сотрудники ГИБДД съездили за запчастью и помогли отремонтировать автомобиль водителю, который застрял в морозы на Серовском тракте.