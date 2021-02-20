Предъявлено обвинение убийце матери и дочки на Вагонке в Нижнем Тагиле

Ранее судимому жителю Нижнего Тагила предъявлено обвинение в совершении ряда преступлений, в том числе убийстве женщины и ее 12-летней дочери, сообщает руководитель четвертого отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета по Свердловской области Георгий Койнов.

35-летнему Алексею Жданову было предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ (Убийство двух лиц, в том числе малолетнего, совершенное с целью скрыть другое преступление и сопряженное с насильственными действиями сексуального характера), статье 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего) и статье 58 УК РФ (Кража). Сколько веревочке ни виться, а конец все равно будет. Это известное выражение достаточно хорошо вписывается в канву криминальной истории, о которой идет речь,прокомментировал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. На данный момент расследование продолжается. Фото: пресс-служба СК по Свердловской области Напомним, убийство произошло 21 октября 2018 года на Ленинградском проспекте, 87. Судебная экспертиза установила, что 36-летняя женщина скончалась в результате ножевых ранений, а дочь, предположительно, была задушена. Также следствие не исключило изнасилование. Соседи погибших рассказывали, что мать вела асоциальный образ жизни и в ее квартире ежедневно происходили пьяные застолья. 17 февраля стало известно, что убийцу вычислили по ДНК. Раскрыта личность убийцы мамы и дочки на Вагонке в Нижнем Тагиле

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