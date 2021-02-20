Сова сидела на дереве у школы в Нижнем Тагиле

Женщина поделилась с изданием, что осенью другая птица погибла, разбившись о стену школы. Чтобы не допустить смерти животного и в этот раз, родители одного из учеников обратились к зоозащитникам для отлова совы. Елена уточнила, что не знает, приезжали ли сотрудники к школе, однако на следующий день животного уже не было.