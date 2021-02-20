Сова сидела на дереве у школы в Нижнем Тагиле

19 февраля очевидцы наблюдали сову, летавшую с дерева на дерево.
Перемещается между школой и детской больницей на Карла Либкнехта. Сфотографировала её, пока она сидела на дереве. Осенью уже видели точно такую же, рассказала TagilCity.ru сотрудница СОШ ЦО № 1 Елена.
Женщина поделилась с изданием, что осенью другая птица погибла, разбившись о стену школы. Чтобы не допустить смерти животного и в этот раз, родители одного из учеников обратились к зоозащитникам для отлова совы. Елена уточнила, что не знает, приезжали ли сотрудники к школе, однако на следующий день животного уже не было.
Редакция TagilCity.ru обратилась к директору МБУ «Центр защиты населения» Сергею Коперкину, чтобы узнать, в каких случаях можно вызвать спасателей.
Если животному угрожает опасность, например, где-то застряло. А также в случае, когда находится в замкнутом пространстве и не может выбраться — тогда мы обязательно отреагируем и придем на помощь, рассказал Сергей Коперкин.
Руководитель МБУ ЦЗН отметил, что гоняться по улицам за животными, которым ничего не угрожает, спасатели не будут.
Напомним, 15 января сообщалось о застрявшей в вентиляции тагильской многоэтажки птице. Жители обратились с жалобой на шум, а приехавшие сотрудники «Центра защиты населения» обнаружили за решеткой вентканала птицу. После спасения, животное было отпущено на свободу.