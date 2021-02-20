Стали известны подробности ДТП под Екатеринбургом со сгоревшим заживо водителем

В ГИБДД рассказали подробности смертельного ДТП, которое произошло на 338 км автодороги Пермь — Екатеринбург, в результате которого один из водителей сгорел заживо в своем автомобиле.

Водитель автомашины «Газель» не обеспечил постоянный контроль за движением и допустил столкновение со стоящей на обочине фурой. «Газель» воспламенилась, водитель погиб на месте происшествия, сообщили TagilCity.ru в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. Происшествие случилось 20 февраля в 03.38. Водитель «Газели» совершил наезд на припаркованный автомобиль МАН в составе с прицепом «Шмитц», которым управлял водитель 1985 года рождения. После столкновения «Газель» загорелась. Ее водитель скончался на месте до прибытия скорой помощи. Им оказался житель Чебоксар 2000 года рождения. Его стаж вождения составляет один год. К административной ответственности за нарушение ПДД он привлекался три раза. На место ДТП работают сотрудники следственно-оперативной группы и МЧС. По факту происшествия проводится проверка, по завершению которой будет принято мотивированное решение. «Сгорел заживо»: водитель «Газели» въехал в фуру «Магнит» под Екатеринбургом

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