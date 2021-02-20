Суд отказался рассматривать уголовное дело свердловского автохама Игоря Новоселова

По словам Игоря Новоселова, никто из потерпевших не смог ознакомиться с материалами дела.
Следователь принесла мне обвинительное заключение 20 декабря прямо на работу. Я сказал, что у меня подтвержденный коронавирус,рассказал Ура.ру Новоселов.
Однако следователь настояла, чтобы мужчина пришел в полицию для изучения материалов. Новоселов отметил, что по мнению судьи, к его фигуре сложилось «предвзятое отношение».
Судья зачитала, что мое право на защиту было нарушено,подчеркнул Игорь Новоселов.
Уточнить, правда ли, что уголовное дело вернули для устранения недостатков в прокуратуру Березовского, пообещали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Напомним, Игоря Новоселова обвиняют в угрозе убийством, хулиганстве и умышленном повреждении чужого имущества. По версии следствия, вместе с соучастником он напал на двух потерпевших, а также причинил ущерб их автомобилю на сумму около 90 тысяч рублей.