Суд отказался рассматривать уголовное дело свердловского автохама Игоря Новоселова

Напомним, Игоря Новоселова обвиняют в угрозе убийством, хулиганстве и умышленном повреждении чужого имущества. По версии следствия, вместе с соучастником он напал на двух потерпевших, а также причинил ущерб их автомобилю на сумму около 90 тысяч рублей.