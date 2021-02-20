Виновник массового ДТП с жертвами под Нижним Тагилом осужден на три года

Водитель, который устроил массовое ДТП под Нижним Тагилом на служебном автобусе, был осуждён на три года колонии-поселения. Также мужчине наложен запрет на управление транспортом на два года.

20 февраля суд Нижнего Тагила признал виновным Олега Чернышева по части 3 статьи 264 УК РФ, пишет ИА «Все новости». Также обвиняемый должен заплатить потерпевшим 2,4 миллиона рублей за моральный и физический вред. Происшествие случилось 24 сентября 2019 года на выезде из села Николо-Павловское. Чернышев вёз сотрудников комбината на работу, однако, по дороге потерял управление и совершил столкновение с грузовой «Газелью». После этого «Газель» отбросило на автомобиль Opel, который столкнулся с впередистоящим автомобилем марки Nissan. В этот момент навстречу Чернышову ехал автобус «Нефаз», ему пришлось свернуть в кювет, чтобы избежать столкновения. Напомним, в данном ДТП погиб водитель «Газели», а также пострадал сотрудник комбината. У мужчины был перелом шейно-грудного отдела позвоночника. Под Нижним Тагилом произошло ДТП с участием семи автомобилей. Один человек погиб

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