Военные откроют стрельбу из пушек в Екатеринбурге в День защитника Отечества

Напомним, 23 февраля в России считается праздничным днем. Жители отмечают День защитника Отечества. В связи с этим, на 20 февраля будет перенесен рабочий день с 22 февраля. После праздников россиян ожидает трехдневная рабочая неделя. Всего в 2021 году 30 праздничных дней.