Военные откроют стрельбу из пушек в Екатеринбурге в День защитника Отечества

Военные откроют стрельбу из пушек в Екатеринбурге в День защитника Отечества

Сегодня, 16:08ПроисшествияФото: E1.RU
30 залпов из пушек произведут военные 23 февраля в честь Дня защитника отечества в парке Маяковского в Екатеринбурге.

Выстрелы будут производиться из орудий ЗИС-3 образца 1942 года. Данные пушки были самыми массовыми в мировой истории артиллерии. Планируется произвести 30 залпов с интервалом в половину минуты.

На Свердловском полигоне военные уже провели репетицию. Кроме того, на территории парка будет организована программа развлечений.

Напомним, 23 февраля в России считается праздничным днем. Жители отмечают День защитника Отечества. В связи с этим, на 20 февраля будет перенесен рабочий день с 22 февраля. После праздников россиян ожидает трехдневная рабочая неделя. Всего в 2021 году 30 праздничных дней.

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Екатеринбург
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