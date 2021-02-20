Военные откроют стрельбу из пушек в Екатеринбурге в День защитника Отечества

Выстрелы будут производиться из орудий ЗИС-3 образца 1942 года. Данные пушки были самыми массовыми в мировой истории артиллерии. Планируется произвести 30 залпов с интервалом в половину минуты.
На Свердловском полигоне военные уже провели репетицию. Кроме того, на территории парка будет организована программа развлечений.
Напомним, 23 февраля в России считается праздничным днем. Жители отмечают День защитника Отечества. В связи с этим, на 20 февраля будет перенесен рабочий день с 22 февраля. После праздников россиян ожидает трехдневная рабочая неделя. Всего в 2021 году 30 праздничных дней.