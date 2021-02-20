Житель Каменска-Уральского предстанет перед судом за незаконную торговлю сигаретами

По версии следствия, житель Каменска-Уральского приобрёл немаркированную табачную продукцию в Екатеринбурге, после чего начал реализовывать её через торговые точки города, сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В ходе задержания у подозреваемого была изъята табачная продукция, которая находилась в гараже. Обвиняемый признал свою вину. На данный момент уголовное дело направлено на рассмотрение в Синарский суд Каменска-Уральского.
Задержанный не является ранее судимым, он обвиняется по п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере).
Напомним, в сентябре 2020 года в Нижнем Тагиле активисты выявили на улице Индустриальной нелегальную базу с табачной продукцией. Всего было изъято около 7,8 тысячи упаковок сигарет.