Девять лет колонии грозит жителю Екатеринбурга за изнасилование бывшей жены

Приговор учредителю и игроку одной из любительских хоккейных лиг будет вынесен 21 февраля. Как рассказывает пострадавшая, ей важен не срок, а чтобы бывший муж был наказан по закону.
События произошли в декабре 2020 года. Пара уже не жила вместе, но продолжала общаться, заботясь о двух детей. Однажды Роман привел старшего сына с секции хоккея, будучи пьяным. Увидев у Екатерины в телефоне сообщения от другого мужчины, он избил ее и изнасиловал на глазах шестилетнего ребенка.
Когда женщина зафиксировала полученные травмы от гинеколога и обратилась в полицию, то дело в отношении Романа возбуждать не стали, наоборот — по его заявлению завели дело в отношении Екатерины о ложном доносе. СК начал расследование только после обращения женщины к главе СК России Александру Бастрыкину и личного приема у руководителя областного СК Михаила Богинского. Не дававший ход делу следователь был наказан, а дело о ложном доносе закрыли в суде.
Версия родственников Романа отличается от версии бывшей жены — они считают, что женщина все выдумала, чтобы получить квартиру, которую вместе с мужем брала в ипотеку, сообщает Е1.