Девять лет колонии грозит жителю Екатеринбурга за изнасилование бывшей жены

Когда женщина зафиксировала полученные травмы от гинеколога и обратилась в полицию, то дело в отношении Романа возбуждать не стали, наоборот — по его заявлению завели дело в отношении Екатерины о ложном доносе. СК начал расследование только после обращения женщины к главе СК России Александру Бастрыкину и личного приема у руководителя областного СК Михаила Богинского. Не дававший ход делу следователь был наказан, а дело о ложном доносе закрыли в суде.