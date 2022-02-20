Девять лет колонии грозит жителю Екатеринбурга за изнасилование бывшей жены

Девять лет колонии грозит жителю Екатеринбурга за изнасилование бывшей жены
Девять лет колонии грозит жителю Екатеринбурга за изнасилование бывшей жены
Сегодня, 17:42ПроисшествияФото: 1MI
Обвинение требует девять лет лишения свободу для жителя Екатеринбурга Романа, обвиняемого в жестоком изнасиловании бывшей супруги.

Приговор учредителю и игроку одной из любительских хоккейных лиг будет вынесен 21 февраля. Как рассказывает пострадавшая, ей важен не срок, а чтобы бывший муж был наказан по закону.

События произошли в декабре 2020 года. Пара уже не жила вместе, но продолжала общаться, заботясь о двух детей. Однажды Роман привел старшего сына с секции хоккея, будучи пьяным. Увидев у Екатерины в телефоне сообщения от другого мужчины, он избил ее и изнасиловал на глазах шестилетнего ребенка.

Когда женщина зафиксировала полученные травмы от гинеколога и обратилась в полицию, то дело в отношении Романа возбуждать не стали, наоборот — по его заявлению завели дело в отношении Екатерины о ложном доносе. СК начал расследование только после обращения женщины к главе СК России Александру Бастрыкину и личного приема у руководителя областного СК Михаила Богинского. Не дававший ход делу следователь был наказан, а дело о ложном доносе закрыли в суде.

Версия родственников Романа отличается от версии бывшей жены — они считают, что женщина все выдумала, чтобы получить квартиру, которую вместе с мужем брала в ипотеку, сообщает Е1.

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Екатеринбург
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