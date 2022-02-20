Мошенники взломали аккаунт екатеринбуржца на «Госуслугах» и набрали микрозаймов

Мошенники взломали аккаунт екатеринбуржца на «Госуслугах» и набрали микрозаймов
Мошенники взломали аккаунт екатеринбуржца на «Госуслугах» и набрали микрозаймов
Сегодня, 17:03ПроисшествияФото: 1MI
Аккаунт жителя Екатеринбурга на «Госуслугах» взломали мошенники и взяли несколько микрозаймов, один из которых под 365% годовых.

Узнал о своих кредитах екатеринбуржец Максим случайно. Ему на почту пришло письмо о том, что он взял микрозайм — сначала мужчина подумал, что это просто спам, но повторное письмо игнорировать не стал и решил проверить. Оказалось, действительно на его данные был взят кредит под большие проценты, и сумма задолженности составляла около 30 тысяч рублей.

Оказалось, что в его акканут на «Госуслугах» заходили из Самары и Саратова, а договор на микрокредит был подписан электронной подписью, но подтверждение операции было направлено не на его номер телефона, а на совершенно другой. Проверив свою кредитную историю, Максим нашел на себе еще один займ — 3400 рублей.

По словам мужчины, все это произошло после того, как он сделал прививку, и в договоре на микрозайм был указан адрес не прописки, а фактического места жительства, который он сообщал в больнице.

Сейчас Максим готовит заявление в суд, а на «Госуслугах» подключил двухфакторную аутентификацию, чтобы никто больше не смог взять на него кредит. Также екатеринбуржец подавал заявление в полицию, но в возбуждении уголовного дела ему было отказано, сообщает Е1.

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Екатеринбург
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