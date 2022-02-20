Жительница Екатеринбурга изрезала ножом своего гостя и вызвала полицию

Жительница дома на проспекте Ленина в Екатеринбурге порезала своего гостя ножом, выставила в подъезд, а после вызвала полицию.

Раненого мужчину в подъезде увидел один из жильцов дома, но тот был в состоянии алкогольного опьянения и не смогу объяснить, почему истекает кровью. Вскоре на место ЧП прибыли стражи правопорядка. Как оказалось, в ходе совместного застолья двух мужчин и двух женщин между хозяйкой и пострадавшим возник конфликт, в ходе которого женщина несколько раз ударила ножом оппонента в область бедра и вытолкала за дверь. Мужчина был госпитализирован, женщина признала свою вину, и заключена под стражу, сообщили в пресс-службе областного УМВД. Ей грозит вплоть до 10 лет заключения в местах лишения свободы. В убийстве мужа из-за отказа зарезать поросенка обвиняется жительница Невьянска

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