Жительница Екатеринбурга изрезала ножом своего гостя и вызвала полицию

Раненого мужчину в подъезде увидел один из жильцов дома, но тот был в состоянии алкогольного опьянения и не смогу объяснить, почему истекает кровью. Вскоре на место ЧП прибыли стражи правопорядка. Как оказалось, в ходе совместного застолья двух мужчин и двух женщин между хозяйкой и пострадавшим возник конфликт, в ходе которого женщина несколько раз ударила ножом оппонента в область бедра и вытолкала за дверь.
Мужчина был госпитализирован, женщина признала свою вину, и заключена под стражу, сообщили в пресс-службе областного УМВД. Ей грозит вплоть до 10 лет заключения в местах лишения свободы.