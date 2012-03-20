Из-за вымерзания русла Шайтанки в Николо-Павловском затопило 5 жилых домов

Уже затоплены подполья 5 домов по улице Заречная под четными номерами от 22-го по 30-го. На место происшествия выезжали рабочая группа отряда федеральной противопожарной службы Нижнего Тагила и глава местной администрации. В пресс-службе областного ГУ МЧС сообщают, что вставший толстым слоем лед на реке будет взорван или же распилен. А воду из затопленных подполий откачают с помощью двух мотопомп.