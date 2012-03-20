Тагильские полицейские призывают горожан «сдавать» наркобарыг

Целью ее полицейские называют привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков. Если вы устали постоянно видеть наркоманов, пришедших в ваш подъезд или район за очередной дозой, сообщите о возможном месте сбыта, хранения и употребления наркотиков сотрудникам ЛОВД по круглосуточному телефону доверия 8 (3435) 40-10-71. Ваш звонок останется анонимным.