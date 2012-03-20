В центре Нижнего Тагила сошел с рельсов трамвайный вагон

В результате происшествия было временно приостановлено движение трамваев по проспекту Ленина в сторону железнодорожного вокзала, а также затруднены маневры автомобилей на перекрестке Мира-Ленина.

Ставить трамвай «на ноги», а, точнее, на рельсы, пришлось сотрудникудорожных служб, водителю КАМАЗа. Прохожие могли увидеть, как грузовикприподнимал многотонную конструкцию и водружал ее на место. Всезакончилось удачно, и уже в начале четвертого съехавший с рельсовтрамвай № 15 возобновил движение, и за ним устремились остальные,стоявшие за ним. По данным отделения пропаганды НижнетагильскогоГИБДД, съезд трамвая с путей произошел из-за поломки заднего валавагона.