В центре Нижнего Тагила сошел с рельсов трамвайный вагон
20 марта 2012, 16:04Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Сегодня около 15 часов дня произошел сход задних колес трамвая с рельсов.
В результате происшествия было временно приостановлено движение трамваев по проспекту Ленина в сторону железнодорожного вокзала, а также затруднены маневры автомобилей на перекрестке Мира-Ленина.
Ставить трамвай «на ноги», а, точнее, на рельсы, пришлось сотрудникудорожных служб, водителю КАМАЗа. Прохожие могли увидеть, как грузовикприподнимал многотонную конструкцию и водружал ее на место. Всезакончилось удачно, и уже в начале четвертого съехавший с рельсовтрамвай № 15 возобновил движение, и за ним устремились остальные,стоявшие за ним. По данным отделения пропаганды НижнетагильскогоГИБДД, съезд трамвая с путей произошел из-за поломки заднего валавагона.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей