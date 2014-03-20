В Нижнем Тагиле частично сгорел дом, который по документам был снесен еще в 2004

Маргарита пишет:

На Тагилстрое по улице Попова, справа от ДК «Огнеупорщик» горит жилой дом. Судя по всему, выгорело не менее 2 этажей. Проезжаем мимо, вовсю работают пожарные.

Через несколько минут в редакцию позвонил Владимир. Он рассказал, что, когда он был на работе, ему позвонили родители и сообщили о том, что сгорел их дом.

На первом этаже у нас живут алкоголики, у них за неуплату отключили электроэнергию, поэтому они обогреваются «козлами». По всей видимости, у них загорелась мансарда, потом еще загорелась верхняя мансарда. Их квартира полностью выгорела, полностью квартира №4, и немножко – наша. Также сгорел подъезд, весь-весь, и дом снаружи, он ведь старый, деревянный.

Владимир намерен обращаться к Главе города с вопросом о том, какие виды работ будут проводиться в отношении конкретного дома, теперь уже аварийного. Как рассказал Владимир, по некоторым документам этого строения вообще не существует, его снесли в 2004 году.