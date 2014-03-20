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В Нижнем Тагиле частично сгорел дом, который по документам был снесен еще в 2004
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле частично сгорел дом, который по документам был снесен еще в 2004

20 марта 2014, 18:00Происшествия
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