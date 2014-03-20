В Нижнем Тагиле гость ограбил и чуть не зарезал двух женщин

Две женщины познакомились в кафе с молодым человеком и пригласили его в гости. Придя в квартиру, новый знакомый набросился на дам с ножом и ограбил их, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе свердловской полиции.

Страсти накалились через некоторое время после прихода из кафе. Новоиспеченный приятель неожиданно достал нож и под угрозой жизни стал требовать у женщин отдать ему золотые украшения. Они не восприняли всерьез требования мужчины и попытались с ним поговорить. Но он не стал церемониться и несколько раз пырнул их ножом. После этого разбойник забрал у женщин серьги, браслет и кольца и, прихватив из квартиры ноутбук, скрылся.

На лестнице беглец встретил знакомого дам, который шел к ним в гости. Приятель заметил в руках мужчины ноутбук подруги и спросил его, откуда он идет. В ответ на это разбойник оттолкнул его. Ноутбук забрать удалось, но удержать грабителя у приятеля пострадавших не получилось – он убежал.

После этого знакомый женщин поднялся к ним в квартиру, увидел, что они обе ранены, и вызвал скорую и полицию. Он же и рассказал стражам порядка, где живет нападавший, с которым, вероятно, был знаком.

Вскоре сыщики вышли на след 28-летнего подозреваемого. Во время обыска силовики нашли похищенные украшения, а также банковские карточки и паспорт одной из пострадавших. Золото мужчина спрятал под стельку ботинка, но оперативники быстро вычислили его тайник. Сейчас нападавший находится под стражей. За разбой он может загреметь на нары на 15 лет.