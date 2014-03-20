Вчера в Нижнем Тагиле два пешехода попали под колеса авто (ФОТО)

Первое ДТП произошло в 7:40 утра. 24-летний водитель за рулем Hyundai Accent наехал на пешехода в Николо-Павловском. Тот переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП женщина 1974 года рождения была госпитализирована.

Другого пешехода сбили на Вагонке в пять вечера. Водитель 1984 года рождения ехал со стороны проспекта Дзержинского по проспекту Ленинградский. У дома №37 он наехал на 25-летнего парня, которые перебегал дорогу в неположенном месте. Пострадавший с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и тупой травмой живота был госпитализирован в ЦГБ №1.