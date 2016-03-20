На трассе под Нижним Тагилом произошла дорожная трагедия: погибли два человека (ФОТО)

Трагедия произошла 19 марта, около полудня. Водитель Hyundai Solaris, чтобы совершить обгон, выехал на встречную полосу. Плохие погодные условия сыграли с мужчиной злую шутку - автомобиль занесло.

Автолюбитель не смог справился с управлением - легковушка столкнулась с ехавшим навстречу«ЗИЛом». От сильного удара водитель и пассажирка «легковушки» погибли на месте. Мужчину, который находился на рулем «ЗИЛа», увезли в больницу.

На фотографиях, предоставленных отделом пропаганды ГИБДД, видно, что иномарка была буквально расплющена под колесами грузовика.

Как ранее сообщал Tagilcity.ru, обильный снегопад стал причиной крупного затора на улице Красноармейская в Нижнем Тагиле. Автомобили с трудом заезжали на вершину подъема. Некоторые застревали и не могли самостоятельно выбраться из снежной ловушки.