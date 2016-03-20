В Нижнем Тагиле на автомойке взорвался отопительный котел: один работник погиб

То, что котел перегрелся, заметили двое молодых работников автомойки. Известно, что один из них стажер - работал всего два дня. Именно он начал доставать из котла доски, чтобы снизить нагрев. Другой мужчина, который трудится на автомойке с октября прошлого года, вышел покурить сигарету, пока его напарник разбирался с отопительным котлом. Тогда и произошел взрыв.