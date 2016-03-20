В Нижнем Тагиле на автомойке взорвался отопительный котел: один работник погиб
20 марта 2016, 20:40ПроисшествияТимофей Данилов
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Около 10:30 утра поступило сообщение в дежурную часть: на автомойке по улице Космонавтов раздался взрыв.
Сюжеты: Нижний Тагил
То, что котел перегрелся, заметили двое молодых работников автомойки. Известно, что один из них стажер - работал всего два дня. Именно он начал доставать из котла доски, чтобы снизить нагрев. Другой мужчина, который трудится на автомойке с октября прошлого года, вышел покурить сигарету, пока его напарник разбирался с отопительным котлом. Тогда и произошел взрыв.
Взрывная волна была настолько сильная, что погибшего мужчину отбросило из автомойки на улицу. Второй пострадавший сейчас находится в больнице. К счастью, в утреннее время клиентов на автомойке не было - удалось избежать бо̀льших жертв.
По одной из версий следствия, в котельной взорвалась емкость с водой из-за избыточного давления.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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