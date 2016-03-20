В Свердловской области гаишники устроили автопогоню за нарушителем: водитель ВАЗа погиб

По данным ГИБДД, инспекторы ДПС заметили подозрительную «легковушку» ночью 19 марта. Водитель вел себя странно: сначала резко затормозил перед светофором, а после рванул по дороге. При этом, автомобиль то и дело выскакивал на «встречку». На требования правоохранителей остановиться водитель не обращал внимание. Тогда полицейские начали за ним погоню.

В различных художественных фильмах погони выглядят зрелищно: автомобили красиво и лихо объезжают препятствия, мастерски дрифтуют на дорогах. В реальной жизни, как правило, все происходит не так.

На въезде в деревню Шата нарушитель не справился с управлением: автомобиль занесло в кювет и перевернуло. К сожалению, водитель ВАЗа 14-й модели погиб на месте. Также, двое пассажиров госпитализированы в больницу.

Как оказалось, владельцем автомобиля является отец девушки погибшего парня. Она пояснила, что вместе с избранником проводила вечер в баре. Под предлогом покурить сигарету, мужчина вышел на улицу. Но обратно к даме сердца он уже не вернулся. Дома своего возлюбленного женщина не обнаружила. Забрав из дома ключи от машины отца любимой, мужчина, видимо, решил покататься по ночному городу со своими приятелями.