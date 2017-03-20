Бизнесмен устроил стрельбу в офисе бывшей жены в Екатеринбурге

17 марта пьяный предприниматель ворвался в кабинет своей экс-супруги и устроил конфликт, который закончился пальбой из ружья. После сообщения в дежурную часть полиции группа оперативников выехала на место ЧП.

Никто из людей не пострадал, но было повреждено имущество: бывший муж стрелял по компьютеру экс-супруги. Также повреждена дверь автомобиля Chevrolet Lanos: пуля срикошетила и попала в иномарку.

В настоящее время в отношении бизнесмена возбуждено административное дело по статье «мелкое хулиганство». Огнестрельное оружие коммерсанта изъято и передано экспертам для исследования.

Экс-супруга обратилась в полицию с заявлением: претензий к бывшему супругу не имеет. Тем более, у них остается общий бизнес: женщина является совладелицей фирмы, которой руководит ее экс-супруг. Предприятие занимается сдачей внаем недвижимости и изготовлением деревянных конструкций, сообщает «Комсомольская правда».

Ранее СМИ стало известно о том, что пьяный мужчина пытался застрелить свою жену на трассе под Екатеринбургом.