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Комплексная федеральная программа нужна для решения проблемы ветшающих в Нижнем Тагиле многоквартирных домов (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Комплексная федеральная программа нужна для решения проблемы ветшающих в Нижнем Тагиле многоквартирных домов (ФОТО)

20 марта 2017, 15:20ПроисшествияДенис Таратонов
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