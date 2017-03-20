Мёртвый 57-летний мужчина обнаружен в гостинице Екатеринбурга
20 марта 2017, 08:00Происшествия
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В минувшую субботу в гостинице Екатеринбурга «Малахит» был обнаружен труп мужчины.
Сюжеты: Екатеринбург
Медики помочь мужчине не смогли, была констатирована смерть.
По предварительной информации, смерть мужчины в гостинице не носит криминального характера. Причины станут известны после вскрытия.
Напомним, в еще одной гостинице Екатеринбурга - «Юность» - 15 марта был обнаружен труп молодой женщины. По имеющимся данным, за некоторое время до страшной находки из номера вышел мужчина и попросил не тревожить его знакомую. Он являлся сожителем погибшей, пишет E1.ru.
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