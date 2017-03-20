Поджигатель иномарки попал на кадры видеонаблюдения на ГГМ в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

На кадрах, попавших в распоряжение редакции TagilCity.ru, можно отчётливо видеть злоумышленника, который после нескольких неудачных попыток поджигает припаркованную у подъезда дома иномарку.

Распространившись, пламя привлекает внимание автовладельцев и жильцов дома. Первым отгоняет свой автомобиль мужчина, припарковавшийся рядом с машиной, которая была подожжена той злополучной ночью.

Затем на шум выходят и другие автовладельцы. Один из них начал бить по колёсам припаркованных рядом автомобилей, чтобы спровоцировать срабатывание сигнализации.

Несколько позже один из мужчин попытался сбить пламя с помощью огнетушителя, но ему это не удалось. Победить пламя смогли только пожарные.

Официальные комментарии от инстанций, в том числе от полиции, будут получены журналистами TagilCity.ru позже.

Видео предоставлено редакции TagilCity.ru проектом «Безопасный двор» интернет-провайдера Convex.