Поджигатель иномарки попал на кадры видеонаблюдения на ГГМ в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)
Инцидент произошёл 19 марта около дома №31 на Уральском проспекте в Нижнем Тагиле.
На кадрах, попавших в распоряжение редакции TagilCity.ru, можно отчётливо видеть злоумышленника, который после нескольких неудачных попыток поджигает припаркованную у подъезда дома иномарку.
Распространившись, пламя привлекает внимание автовладельцев и жильцов дома. Первым отгоняет свой автомобиль мужчина, припарковавшийся рядом с машиной, которая была подожжена той злополучной ночью.
Затем на шум выходят и другие автовладельцы. Один из них начал бить по колёсам припаркованных рядом автомобилей, чтобы спровоцировать срабатывание сигнализации.
Несколько позже один из мужчин попытался сбить пламя с помощью огнетушителя, но ему это не удалось. Победить пламя смогли только пожарные.
Официальные комментарии от инстанций, в том числе от полиции, будут получены журналистами TagilCity.ru позже.
Видео предоставлено редакции TagilCity.ru проектом «Безопасный двор» интернет-провайдера Convex.
© Павел Щербина, TagilCity.ru