Полицейский требовал взятку 136 тыс. рублей за покрытие незаконного бизнеса в Каменске-Уральском

Прокуратура Каменска-Уральского предъявила обвинение в получении взятки за незаконное бездействие сотруднику отдела противодействия коррупции полиции. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, майор полиции выявил факт незаконной добычи скального грунта, производимой работниками одного из предприятий.

Вместо объективного реагирования на незаконные действия полицейский потребовал у руководителя предприятия передать ему деньги в сумме 136 000 рублей. Взамен он пообещал скрыть обнаруженный факт незаконной деятельности, что позволило бы ООО продолжать добычу грунта и избежать ответственности за это.

Когда директор предприятия передавал майору часть взятки – 50 000 рублей – полицейский был задержан сотрудниками УФСБ. На период расследования обвиняемый был освобожден от своих служебных обязанностей.

В настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд. Обвиняемому может грозить до 8 лет лишения свободы, согласно УК РФ.