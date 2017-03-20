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Полицейский требовал взятку 136 тыс. рублей за покрытие незаконного бизнеса в Каменске-Уральском
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Полицейский требовал взятку 136 тыс. рублей за покрытие незаконного бизнеса в Каменске-Уральском

20 марта 2017, 16:10Происшествия
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