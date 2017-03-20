Предприниматели из Невьянска продали 93-летней ветерану ВОВ опасные для ее здоровья медицинские приборы

Женщина приобрела аппарат стоимостью 10 тыс. рублей, который осуществляет лечение токами надтональной частоты, но в ее возрасте такое лечение противопоказано.

Вместе с вышеуказанным аппаратом женщине продали второй по аналогичной стоимости, нанеся пенсионерке материальный вред в размере 21 600 рублей.

Продавцы не объяснил ветерану, для чего предназначены аппараты, какие они имеют противопоказания и как правильно их применять. Как сообщает сама потерпевшая, ее напугал грозный вид продавцов – довольно крупных молодых мужчин, и она быстрее отдала деньги.

Прокуратура Невьянска обратилась в суд с заявлением о взыскании в пользу пенсионерки, затраченных на покупку аппаратов, средств и 50 тыс. морального вреда.