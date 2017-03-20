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Предприниматели из Невьянска продали 93-летней ветерану ВОВ опасные для ее здоровья медицинские приборы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Предприниматели из Невьянска продали 93-летней ветерану ВОВ опасные для ее здоровья медицинские приборы

20 марта 2017, 10:35Происшествия
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