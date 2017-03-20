Провалившуюся в люк на Черноисточинском шоссе собаку вытащили тагильские спасатели (ФОТО)

Открытые колодцы часто оказывается ловушкой для людей, которые падают в них. На этот раз внутри колодца оказалась собака.

В 16:42 17 марта на пульт диспетчера поисково-спасательной службы поступило сообщение о том, что в открытый колодец, расположенный на Черноисточинском шоссе, упала собака.

На место ЧП выехала группа спасателей и специалисты-ветеринары: их помощь также потребовалась, потому что собака оказалась довольно крупной. Сначала животное усыпили, а потом достали из колодца с помощью специального оборудования и передали ветеринарам.

В настоящее время ЕДДС выясняет, кому принадлежит колодец. Предстоит узнать, кто занимается его обслуживанием, ведь под угрозой безопасность граждан, которые, подобно этой собаке, могли оказаться в колодце.