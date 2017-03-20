Тагильчанин украл телефон и тут же был задержан полицией: ему грозит до 7 лет лишения свободы

В минувшие выходные в Нижнем Тагиле в полицию поступило сообщение от местного жителя 1989 г. р. Мужчина заявил, что на Октябрьском проспекте в подъезде жилого дома на него напал неизвестный и похитил у него сотовый телефон стоимостью 2800 рублей.

На место инцидента выехали правоохранители, которые установили личность нападавшего и задержали его.

Как сообщается на официальном сайте МВД по Свердловской области, задержанный уже был ранее судим. Он дал признательные показная. Возбуждено уголовное дело по статье «грабеж с применением насилия». Мужчину ждет до 7 лет тюрьмы.