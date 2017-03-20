Тройная авария на улице Токарей в Екатеринбурге парализовала движение (ФОТО)

Авария произошла по вине водителя «Хендай Солярис», который не предоставил преимущество движения автомобилю «Тойота», ехавшему по главной дороге.

От удара «Хендай» отбросило на стоящий в пробке «Форд». В «Тойоте» находился малолетний ребенок, он не пострадал благодаря детскому креслу, сообщает Е1.