Тройная авария на улице Токарей в Екатеринбурге парализовала движение (ФОТО)
20 марта 2017, 12:50Происшествия
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20 марта в утреннее время в Екатеринбурге на ул.Токарей произошло ДТП, в одной из машин перевозился 4-летний ребенок.
Сюжеты: Екатеринбург
Авария произошла по вине водителя «Хендай Солярис», который не предоставил преимущество движения автомобилю «Тойота», ехавшему по главной дороге.
От удара «Хендай» отбросило на стоящий в пробке «Форд». В «Тойоте» находился малолетний ребенок, он не пострадал благодаря детскому креслу, сообщает Е1.
Фото: медиагруппа СОВА
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